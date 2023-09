FOOKUS ⟩ Vabariigi valimiskomisjoni esimees: e-hääletust ei tohi panna sõltuma valitsuse suvast

Kui valitsusele anda õigus kehtestada määrusega valimiste tehnilisi tingimusi, võivad need hakata muutuma valitsuse vahetuse taktis ja sõltuvalt valitsust moodustavatest erakondadest muutuda väga järsult, sõltuvalt valitsuserakondade suhtumisest elektroonilisse hääletamisse. See kahjustaks märkimisväärselt usku ausatesse valimistesse.

Opositsioonile ei jää sel juhul muid võimalusi peale riigikogu infotunnis küsimuste esitamise, aga hääletamises nad osaleda ei saa. Riigikohtu soovitus reguleerida elektroonilise hääletamise tehnilisi nõudeid enam õigustloova aktiga on seepärast paremini saavutatav, kui osa praegu vabariigi valimiskomisjoni otsusega määratletud elektroonilise hääletamise tehnilisi nõudeid määratakse kindlaks seadusega. Need tingimused, mis sõltuvad infotehnoloogia arengust ja võimalustest ja mille muutmine peaks toimuma kiiresti, võiks jätkuvalt, nagu seni, määrata kindlaks vabariigi valimiskomisjon. Nii on võimalik tagada, et valimisi viiakse läbi kooskõlas võrdsuse ja valimiste vabaduse põhimõttega.