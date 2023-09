Värske uuring kinnitab, et avalikkuse hinnang valimiste aususe kohta kujuneb kahe teguri koosmõjus. Kõigepealt mõjutab seda reaalne faktiline info valimisprotsessi kohta. Paraku tõdevad teadlased, et valimiste aususe hindamine on kõikjal maailmas väga politiseeritud, ja nii on väga raske saada selle kohta täiesti objektiivseid hinnanguid. Seetõttu mõjutab avalikku arvamust ka valeinfo. Selle mõju on seda suurem, mida rohkem on näiteid, mis valenarratiivi toetavad.