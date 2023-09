KRISTINA MERING ⟩ Tööstuslik loomapiinamine pole ainus viis liha, piima ja muna tootmiseks

Teadlik tarbimine on üks ajastu võtmeteemadest. Energia ja tooraine rohelisusest mitmesuguste tervislikkusenäitajateni ning ühe viimase näitena kodanikualgatusena sündinud kleebised, mis tähistavad tootjaid, kes ikka veel tegutsevad Venemaal. Üks suur valdkond selles teemas on loomakasvatustööstuse toodang ning meie toidulauda arvesse võttes kõik loomset päritolu tooted, mille jaoks kasvatatakse loomi ja linde. Suur küsimus, mille üle tänapäeva ühiskonnas põhjendatult üha rohkem arutatakse, on see, kuidas ja millistes tingimustes peame neid loomi ja linde, kellelt pärinevaid tooteid tarbime.