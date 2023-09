Peeter Koppel ⟩ «Jutustusi kodumaa ajaloost» ehk rohepööre ja tegelikkus

Tunnistan, et ma ei jõudnud küll Nõukogude Liidus väga kaua elada – kõigest 15 aastat –, kuid mõned nähtused söövitasid end igaveseks mällu. Näiteks see, et eksisteeris kaks «reaalsust». Esiteks see, kuidas öeldi, et asjad on; teiseks see, kuidas asjad tegelikult olid.