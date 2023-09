MEELIS OIDSALU ⟩ Iga poliitorav ei passi rahandusministriks

Esimest korda taasiseseisvunud Eesti ajaloos ei saanud vabariigi valitsus riigi nelja-aastast rahastamiskava ehk riigieelarve strateegiat kokku. Just nii tuleks lugeda valitsuse sellenädalast teadet, mille kohaselt on koalitsioonierakonnad jätnud riigieelarve strateegia läbirääkimistel otsustamata, millisest maksutulust täidetakse 2025. aastasse jäetud 400-miljoniline eelarveauk.

Opositsiooni esindajad on juba rääkinud sellest, et nii toimides rikub koalitsioon riigieelarve seadust. Sellega on nii ja naa.