Naisterahvad ja meesterahvad, need on ainukesed rahvad, kirjutas Andres Vanapa. Naisterahvad ja meesterahvad on kaks jõuõlga, mis kannavad maailma ja loovad uut elu. Armastus perekonnas, armastus oma laste vastu on kõige suurem ja omakasupüüdmatum armastus, mida inimene kogeda võib. Ärge jätke ennast selle kaduvväikese välismaise vähemuse hullude ideede pärast armastusest ilma.