FOOKUS ⟩ Kas perekond laguneb lõplikult?

Heterofatalism on viimastel aastatel tekkinud mõiste, mis väljendab inimese sisemist piinlikkustunnet, et ta tunneb tõmmet vastassoo poole, koos veendumusega, et heteroseksuaalsed suhted kahjustavad mõlemat osapoolt. Kui lood on nii, siis lähikümnendil võib sellel ilmselt olla mõju ka pereloomise trendidele.