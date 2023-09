Neid riike, kes ületavad kaheprotsendilise miinimumtaseme, on NATOs ikka vaid ainult 11 ehk kolmandik liitlaste koguarvust, mis on 31. See tähendab, et kaks kolmandikku alliansi riikidest on jätkuvalt kaitsekulu kokkulepet nivoona arvestades «mudaliigas». Enamikul neist on plaan sealt küll välja saada, aga näiteks Itaalia, Portugal ja Taani kavatsevad sinna jõuda alles kümnendi lõpuks ning NATO peakorterit võõrustaval Belgial on see plaan alles 2035. aastal!