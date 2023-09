Fookus ⟩ Valitsus tegeleb eelarvepoliitika asemel sihitu rapsimisega

Keegi skandinaavia majandusteadlane olevat kunagi uhkusega öelnud Milton Friedmanile: «Meil Skandinaavias pole vaesust.» Too olevat vastu kostnud: «See on huvitav, sest Ameerikas pole skandinaavlaste seas samuti vaesust.»

Selle loo tõi oma raamatus «Eat the Rich. A Treatise on Economics» («Sööge rikkaid. Uurimus majandusteadusest», 1998) ära USA koomik P. J. O’Rourke. Tema seadis möödunud sajandi lõpukümnendil endale eesmärgiks välja selgitada, miks mõnel pool maailmas läheb hästi ja mujal mitte. Ühe riigina külastas ta Rootsit, kus tol ajal räägiti palju sotsiaaldemokraatia kriisist. Ja sai teada, et Rootsi oli selleks ajaks «päriselt» sotsiaaldemokraatlik olnud vaid paarkümmend aastat.