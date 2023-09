Me oleme taas sisenenud ajajärku, kus on selgunud, et «üllatuslikult» on raha puudu ja valitsus peab tegelema fantastilise fiskaalakrobaatikaga, et arvud hakkaksid tasapisi vähemalt klappimise poole liikuma, kirjutab Fookuse «Raha ja majanduse» toimetaja Peeter Koppel.