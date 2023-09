ERIK PUURA ⟩ Eesti ja Euroopa kliimaneutraalsus ei päästa maailma

Inimkonna probleemiks ei ole see, kas uskuda kliimamuutuste teemal teadlasi või mitte. Suured inimrühmad ootavad oma juhtidelt, et nende heaolu järjepidevalt kasvaks. Heaolu kasvuks aga on senises tavapärases arengumudelis vaja kasutada järjest rohkem energiat ning kõige lihtlabasem keemiline reaktsioon – orgaaniliste ühendite põletamine – on juba aastatuhandeid olnud just see, mille abil peamine osa energiavarustusest tagada.