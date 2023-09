JAAK VALGE ⟩ Kas Eesti parlamentarism on päästetav?

Eesti parlamentarism on juba pikemat aega kriisiseisundis, ent peale valimisi on see lahvatanud teravalt silmahakkavaks. Sisulised arutelud puuduvad. Lõviosa koalitsioonisaadikutest on ainult nupulevajutajad. Kümmekond neist pole täiskogus kevade jooksul kordagi midagi öelnud.