Kui mõni poliitik, kes on saanud parteinimekirjas parlamenti, hakkaks seal nautima «mandaadivabadust» ja meenutab, et riigikogu liige ei olegi seotud mandaadiga, vastandudes partei juhtkonna ootustele, siis tulevikku tal poliitikas ei oleks. Parteidistsipliin ja -hirm on tugevad.