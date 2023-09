Pühadus on üle selle, mida nimetatakse ratsionaalseks. See on midagi, mis ei ole argumenteeritav või mõõdetav, see on tunnetatav. Näiteks meie laulupeod on ratsionaalse kasu seisukohalt ilmselgelt mõttetud. Samas aga on see üritus meie väikese kultuurikillu jaoks rituaalne pühadus, mille väärtust ei saa mõõdulindiga mõõta. Samas on ka viimase laulupeo moto – «Püha on maa!» – sügavama tähendusega.