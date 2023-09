Veganlusest on lihtne teha väärikas identiteet, sest selle isetud, ennastohverdavad ja eetilised õigustused on päevselged, aga meil puudub isegi sõna inimese kohta, kes printsipiaalselt keeldub vesiklosetist ning hoiab oma vedelad ja tahedamad kehalised jäätmed rangelt lahus. Kõlbeliselt reglementeeritud söömist on märksa lihtsam eneseturundada kui kõlbeliselt reglementeeritud... Ütleme, käimlakasutust.