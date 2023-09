Loogiliselt võiks ju arvata, et rahvuskonservatiivsed jõud on kõige ägedamad fosforiidisõdade vaimsuse kandjad, metsade ja looduse kaitsjad, aga tegelikult kipuvad asjad olema vaat et vastupidised. Rahvuskonservatiivid on eksklusiivselt inimese- ja perekesksed ning vähese keskkonnateadlikkusega, liberaal-progressiivsed kärbivad perede kindlustunnet ja loovad kliimaministeeriumi.