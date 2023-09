Peeter Raudsik ⟩ Saudi Araabia rohepööre krutib nafta hinda kõrgemale

Septembrikuu algus tõi endaga kaasa nafta hinna tõusu üle 90 dollari barrelist. Tegu on käesoleva aasta kõige kõrgema Brenti toornafta segu tasemega, millel vahetu mõju ka meie kütusehindadele. Peamine põhjus on siinkohal Saudi Araabia otsus jätkata vähemalt järgmise aasta alguseni maailma suurimate naftat eksportivate riikide (OPEC) vahel kokku lepitud vabatahtlike piirangutega oma tootmisele.

«Usun, et peatselt näeme hinna tõusmist 95 dollarini, kuna väljakutsed tootmises jätkuvad, ees seisab talvine hoolduste periood ja turge mõjutavad Venemaa-vastased sanktsioonid,» tõi Kuveidi naftaturgude analüütik Abdelsamia Behbhani hiljutises intervjuus välja täiendavad hinnasurve tegurid. Lisaks on turule naasmas Iraan. Kuigi nad pole tootmist tegelikult kunagi katkestanud, USA surve tõttu kasutati pigem tagateid ja müüdi naftat alla turuhinna. Washingtoni-poolsete sanktsioonide leevenemine ja saudidega suhete parandamine on iraanlastele taas avanud ukse ametlikule turule, mõjutades seeläbi aina enam ka rahvusvahelist toornafta hinda.