Raivo Vare ⟩ Häda ajab tuumarelvaga bensiinijaama toornafta hinnaga manipuleerima

Venemaad on kutsutud tuumarakettidega kütusejaamaks. Venelased ise on ammu pedaalinud oma staatust energeetilise supervõimuna. Ka enda algatatud agressiivses sõjas kalkuleerisid nad tausta, lähtudes eeldusest, et nende poolt eelkõige Euroopale, aga ka laiemalt maailmaturule tarnitava kütuse, nagu ka paljude teiste energiatootmise ja tehnoloogia jaoks strateegiliste materjalide, osakaal on selleks liiga suur, et klientriigid, kes maadlevad pealegi majandusprobleemidega, ja seda veel algava võtmeriikide valimistsükli ajaraames, julgeks midagi tõsist agressioonile vastusena ette võtta. Aga võeti küll. Kuigi on selgelt märgata, et just toorme, ja eriti kütusetarnete valdkonnas on seni oldud oma reageeringutes eriti ettevaatlikud.