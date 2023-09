Peeter Koppel ⟩ Vaadakem peeglisse, meil on tõsine moraalne probleem

Oletame, et te tahate olla viisakas inimene. Ütlete õige koha peal «palun» ja «tänan». Ei matsuta. Kingad on puhtad. Teete vahet ooperil ja operetil, cremant’il ja cava’l ning teate, et Martin Luther ja Martin Luther King olid siiski eri isikud. Te sorteerite prügi ning kaalute oma tegevuse moraalseid ja eetilisi aspekte. Mis seal salata – te peate end ka teistest veidi paremaks! Ometi on teil haisev saladus. Mis teil? Meil!