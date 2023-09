Kooskõlastustähtaegade eest seismine on olnud varem Eesti tippbürokraatide baashoiak. Vabariigi valitsuse seadus näeb riigisekretärile ette rohkem võimu ja volitusi kui teistele tippametnikele ning sellelgi on oma põhjus – ta peab valitsuses olema ministritele partner, poliitikute erakondliku suva tasakaalustaja. Ta kaasvastutab valitsuse poliitilise kultuuri kujundamise eest. Taimar Peterkopi ajal on see hoiak aga silmnähtavalt muutunud ja seetõttu on üsna tõenäoline, et sellesuvisest õigusloomekriisist saabki uus normaalsus.