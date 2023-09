CARMEN KILVITS ⟩ Euroopa Liidust tuleva raha kasutust kipuvad dikteerima erahuvid

Viimastel aastatel on Euroopa Liidu eelarvest kättesaadavaks tehtud taaste- ja vastupidavusrahastu (863,3 miljonit eurot) ning REPowerEU (83,4 miljonit eurot). Need annavad võimaluse suurendada Eesti suutlikkust kriisidega paremini toime tulla, leida lahendusi pikaajalistele probleemidele (kliimamuutus, elurikkusekadu, ressursinappus) ning seda samal ajal sotsiaalset ja soolist ebavõrdsust vähendades. Selleks et taastuda koroonapandeemiast tõeliselt ümberkujundaval viisil, tuli loobuda seni tavapärastest (nn business-as-usual) investeeringutest, mis ongi viinud meid praegu vaevavate kriisideni.