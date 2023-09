Fookus ⟩ Euroopa juhtriigi nõrkus ähvardab ka Eesti majandust

Esmaspäeval, 4. septembril tuli uudis, et Saksamaa statistikaameti andmeil kahanes riigi eksport juulis kuu varasemaga võrreldes 0,9 protsenti. Varem oli see kolm kuud järjest tasahilju kasvanud. Uudisteagentuuri Reuters küsitletud majandusanalüütikud olid küll oodanud suurematki, 1,5-protsendilist langust, kuid paljuski ekspordil põhineva majandusega riigi jaoks on seegi halb uudis.

Müncheni ifo instituudi konjunktuuriküsitluse järgi on meeleolud eksporditööstuses varasemaga võrreldes veelgi halvenenud, sest maailmaturu seisukord on kehvapoolne. Ajaleht Die Zeit tsiteeris aga ka Frankfurdi panga Hauck Aufhäuser Lampe Privatbanki majanduseksperti Bastian Hepperlet, kelle sõnul pole süüdi ainult maailmaturu nõrkus, vaid Saksa ettevõtted «kannatavad ka oma konkurentsivõime erosiooni all ülemaailmsetel eksporditurgudel». Kehva konkurentsivõime üle kurdavad samuti ifo instituudi küsitlusele vastanud. Kui aga Saksamaal on probleeme, siis kanduvad need tahes-tahtmata üle ka meile.