Peeter Koppel ⟩ «Hakkame selle heaoluriigiga nüüd lõpetama…»

Majanduses eristatakse kahte sorti probleeme: tsüklilisi ja struktuurseid. Hea küll, tsüklilised ja struktuursed võivad olla ka positiivsed nähtused, kuid nendest tuleb juttu mõni teine kord. Seega ikkagi probleemid. Tsüklilised probleemid on sellised, mis sõltuvad majandustsükli faasidest. Lihtsaim näide on tööpuudus – kui majandus langeb, tööpuudus tõuseb. Vähemalt teoreetiliselt. Ja vastupidi muidugi ka.

Struktuursed on aga probleemid, mis on tsüklist sõltumatud. Loomulikult võib tsükli faas ka struktuurse probleemi ilmnemisele teatud mõju avaldada, kuid oluline on siiski teadmine, et tsükli kui sellise faas võib parajasti olla pidu ja pillerkaar, kuid struktuurne probleem tiksub pinna all edasi, ning kui midagi ette ei võeta, hakkavad struktuursed probleemid mõjutama juba ka seda, milliseks kujunevad tsüklid edaspidi ja mis majandusest laiemalt n-ö saab.