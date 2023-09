Oleme ministriga (Kristen Michal – toim) õhtuti pikalt tööl ja päris päeva lõpuks kipub õhk otsa saama. Eks see ongi selline suletud maja. Pikendasime ventilatsiooni töötamise kellaaega, meil on ju olnud energiasääst. Nüüd vähemalt seitsmeni ventilatsioon töötab. Veidi umbne on kohati jah, aga ainult kõige otsesemas mõttes. Töö ise on väga huvitav.