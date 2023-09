MEELIS OIDSALU ⟩ Kas Eestis on metsandusvaldkonda viimastel kümnenditel üldse juhitud?

Meediaportaali Levila eestvedaja Daniel Vaarik püüdis hiljutise pikema projekti vältel aru saada, milliseid andmeid Eestis metsanduse kohta vallatakse ning kas neid kuidagi ka valdkonna juhtimiseks kasutatakse. Pärast kümmet artiklit pidi ta tõdema, et meil puuduvad nii olulise valdkonna kui metsandus kohta üldse mingid selged pidepunktiandmed, mille alusel riik saaks läbipaistvalt ja kaasavalt valdkonda juhtida. See on olnud peamine põhjus, miks Eestis on juba pikemat aega käibel emotsionaalne termin «metsasõda».