Analüüs ⟩ Kas Euroopa Liit suretab rahvusparlamendid välja?

Parlamendid on justkui keset ELi liikmesriike liikuvad keisrid, kes ei kuule, kui neile öeldakse, et nad on alasti või siis ei julgegi keegi seda kõvasti öelda.

Soome vs. Saksamaa töömudel

2004. aastal ELiga liitumise järel võttis Eestis üle Soome parlamendi ELi asjaajamise mudeli – koondades ELi töös lõppvastutuse parlamendi ELi asjade komisjoni. Sellega on hädas ka soomlased ise. Komisjon kontrollib küll oma valitsust ELi küsimustes hästi, aga avalikuks debatiks oskusi napib. «Ma arvan, et see on suur probleem, sest see mõjutab nii meedia kui ka valijate võimet saada infot olulise mõjuga ELi otsuste kohta,» selgitas Raunio. Lisaks komisjoni istungi kinnisuse probleemile on komisjoni töösse kaasatud vaid piiratud hulk parlamendiliikmeid.