Kõik need, kes on viimasel ajal peaminister Kaja Kallase puhul rääkinud ja kirjutanud sellest, et oleks vaja, et ta «võtaks vastutuse», on ju seda öeldes mõtelnud sisuliselt hoopiski seda, et Kallas astuks ise peaministri ametist tagasi. Miks nad ei ütle seda otsesõnu? Miks selle asemel niisugune eufemism, mis on kõrvalseisjate jaoks arusaamatu? Kas nad kardavad? Kas nad jätkavad nõukogudeaegse hämamise ja vihjamise harjumust? Väljendavad oma üleolekut või põlgust n-ö tavaliste eestlaste suhtes?