Mulle see vastutuse ja tagasiastumise samastamine ei meeldi. Mis oleks teised võimalused? Üks variant on muidugi kahju heastamine, mida saab teha oma ametikohal edasi olles. See on siiski vaid harv võimalus, sest sageli ei saagi vastutuse võtja kahju heastada, ja kui saab, siis tekib õigustatud küsimus, kas usaldada talle seda rolli, kui on samas asjas käki kokku keeranud.