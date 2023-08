MAIT RAAVA ⟩ Peaministrikriisi võti on Reformierakonna käes

Kallas andis valijatele lubaduse makse mitte tõsta, kuid ta teeb seda. Ta mõistis hukka äritegevuse Venemaal, kuid tema abikaasa jätkab seda, seejuures peaministri laenudega. Kuna ta ütleb 23. augusti intervjuus, et tal on kõik andmed abikaasa ettevõtte Venemaa vedude kohta olemas, pole usutav tema 29. augusti intervjuus öeldud väide, et ta ei tea abikaasa Venemaa äritegevuse detaile. Selle asemel, et oma eksimusi tunnistada, vabandada ja tehtud kahjusid heastada, ta põikleb oma eksimuste tunnistamisest ehk jätkab valetamist.