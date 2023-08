Niccolò Machiavelli on oma traktaadis «Valitseja» väljendanud mõtet, et kui riigijuhil on valida, kas olla armastatud või kardetud, siis parem olla kardetud; aga igal juhul peaks ta püüdma mitte muutuda vihatuks või põlastusväärseks.

Tänapäeva õigusriigi juhil on väga vähe võimalusi saada kardetuks, aga kui see juhtub, siis ilmselt pole enam õigusriiki. Mis aga puutub vihatuks või põlastusväärseks muutumist, siis ausate valimistega riigis on see ka tänapäeval miski, mida valitsusjuht peaks vältima.