LIIS KURESOO ⟩ Püsimetsandusest kasvab kasu nii riigile kui omanikule

Innofori majandatavas püsimetsas Vantaas lepiti raietööd eelnevalt kohaliku kogukonnaga kokku. Metsas leiduvate noorte puude rohkus näitab, et püsimetsandus pakub võimaluse metsi ilma lageraieta uuendada.

Elurikkuse kriisi, kliimamuutuse ja kodumetsade kadumise valguses mõistetakse üha enam, et samamoodi massiliselt metsaalasid järjest lagedaks raiudes enam edasi minna ei saa. Piir tuleb vastu. Ka Euroopa Liidu metsastrateegia toob välja, et lageraie suhtes tuleb olla ettevaatlik. Lahendused on olemas, kinnitab äsja Soome kogemusega tutvumas käinud Eesti delegatsiooni osaline, kirjutab Eestimaa Looduse Fondi metsaekspert Liis Kuresoo.