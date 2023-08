Peeter Koppel ⟩ Surm, maksud ja valetavad kommunistid

Kõik teavad, et maailmas on kaks kindlat asja – surm ja maksud. Majanduse ja eriti finantsturgudega kokku puutuvad inimesed tahaks sinna lisada veel ühe nähtuse. Selleks on «naasmine keskväärtuse juurde». Nimelt, kui mingi näitaja või hind oma tõusunurka järsult muudab ja raketina ülespoole sööstab, kipub erakordselt sageli mainitud näitaja või hind tahtma naasta oma pikaajalise trendijoone ehk «keskväärtuse» juurde. Seega kaks kindlat asja ja ka kolmas, mis on vähemalt peaaegu kindel majandusinimeste jaoks. Siia tahaks kangesti lisada veel ühe surma ja maksudega võrreldava tubli neljanda – nimelt «kommunistid valetavad alati».

Jah, nagu veidi varasema sünniaastaga inimesed teavad, kehtib see aksioom kõikides võimalikes ja ka võimatutes kontekstides, kuid eriti hästi kehtib see just majanduse puhul. Sellel on aga üks lihtne, et mitte öelda tehniline põhjus. Nimelt ei ole kommunism ega ka selle dieetversioonid päris maailma karmide objektiivselt paratamatute asjaoludega mitte mingil viisil kooskõlas – ega kuidagi ühitatavad. Ressurss on nimelt alati piiratud. Inimene keskmiselt on loomult isekas ja kuri põrsake. Turu poolt kollektiivselt leitud tasakaaluhind suvalisele piiratud ressursile on alati õigem ja vaatamata pidevale vastupidisele kõvahäälsele kisale ka õiglasem. Ainuüksi need kolm asjaolu suudavad suvalise kommunistliku varjundiga majandusteemasid puudutava heietuse naeruväärseks muuta. Ja neid asjaolusid on veel ja veel.