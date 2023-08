Kas mäletate presidendi kantselei eelarveskandaali? Tänavune poliitikasuvi on kulgenud nii pöörases tempos, et paari nädala tagused esiuudised tunduvad lähiajaloona.

Skandaalide elutsükkel on Eestis reeglina üks nädal. Kogenumad poliitikud või ka tippametnikud teavad, et skandaali puhkemisele järgneval esmaspäeval – pärast seda, kui nädalavahetuse jutusaadete «konsiiliumid» on oma diagnoosid ära pannud – võib jälle eluga edasi minna. Küll uus nädal toob uued kriisid.