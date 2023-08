Reformierakond on Kaja Kallase juhtimisel avatud valitsemise ideest kaugenenud. Demokraatia keskne protsess – õigusloomeprotsess – on sel aastal justkui katki ja oma süü on siin ka valitsuskoalitsioonil, eelnõusid menetletakse kiirustades ja läbipaistmatult. Kallas, kes on elukutselt advokaat, on ka peaministrina jäänud eelkõige sõjakaks advokaadiks, näeme seda käimasoleva Vene-ärisidemete skandaali käigus, kus ta on avalikkust eksitanud. Presidendi «eelarveskandaali» ajal küünistas valitsusjuht meedias riigipead nagu kuri kull, pärast aga eitas juhtunut. Presidendi endaga peaminister eelarvetaotluse ega ka süüdistuste osas suhelnud ei ole.