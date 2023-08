Fookus ⟩ Vene majandust ootab pikaldane vindumine

Igal juhul on selge, et mõnigi lääne riigi- või ärijuht suutis ülehinnata Venemaa vastu kehtestatud sanktsioonide mõju nende endi majandusele. Nii kartis Saksamaa liidukantsler Olaf Scholz miljonite töökohtade kadumist. Saksa keemiatööstuskontserni BASF tegevjuht Martin Brudermüller aga uskus, et Vene maagaasi kadumine «võib viia Saksa majanduse selle suurimasse kriisi pärast Teise maailmasõja lõppu ja hävitada meie jõukuse».