Ilmselt ütleb nimi Mihhail Hodorkovski paljudele lugejatele midagi. Mureliku näoga Venemaalt emigreerunud dissident, kes ka vangis istus ja kellel vist on isegi natuke raha. Ometi mängis just see härra olulist rolli selles, et Venemaa kujunes just selliseks, nagu ta täna on. Ei, tema polnud otseselt süüdi, kuid lubage, ma seletan.

Nimelt oli just Hodorkovski see, kes tõukas tagant sellist kunagist naftaettevõtet nagu Jukos. Jah, see, kuidas see konkreetne ettevõte erastamise käigus «tekkis», on pehmelt öeldes segane, et mitte öelda Hollywoodi trilleri vääriline sündmuste jada, kuid fakt on, et ühel hetkel oli ettevõte olemas: töötas, õitses ja õilmitses. Veelgi enam, ettevõte oli suur, tõsiselt võetav ja mis vast kõige kummalisem – vaatamata oma pehmelt öeldes värvikale algusele –, ka globaalsel mänguväljakul lausa üllatavalt parketikõlbulik.