FOOKUS ⟩ Sten Tamkivi: demokraatia vajab ideede konkurentsi

See eeskuju andis julgustust, et esiteks on võimalik poliitiliselt organiseeruda ja toimida järjepidevamalt. Mis eriti oluline – paindlikult. Kui kõigil on veel vaja üles ehitada oma ettevõtted, siis oli teatud mõttes halvav see mus-valge valik, et kas tõesti peab nüüd ise ära «poliitikasse minema».

Kui päevakorda tuli abielureferendumi korraldamise küsimus, siis jumal tänatud, et Tarmo Jüristol viskas üle ja ta otsustas, et hakkab sellega täisajaga tegelema. Tekkis eestvedaja.

Tegutsete üleilmses tehnoloogiaäris. Kui armas on teile sõna «globalism»?

Et ma tegutsen internetitehnoloogiate valdkonnas, siis see ongi olemuselt ülemaailmne nähtus. Kuna internet ei tunne riigipiire, siis järelikult väga palju juhtub üle maailma korraga. Kui keegi leiutab mobiiltelefoni, siis ta ei mõtle, et teeks õige Ameerika parima või Soome parima.

«Globalistist» on vahepeal tehtud sõimusõna. Hiljuti oli EKRE suvepäevadelt ringluses üks video Martin Helmega, kus ta loetles «liberaale», «globaliste» ja «homohulle» oma vaenlastena. Ma olen ilmselt tema arvates kõike seda. Sellised laetud sildid on teisestamine, millega liigutad osa inimesi mingisse teise kasti, sealt edasi tuleb dehumaniseerimine, et kuna see sildistatud inimene polegi täisväärtuslik inimene, siis teda võib solvata, rünnata jne. Kõik see on maailma ajaloos juba olnud.