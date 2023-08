MEELIS OIDSALU ⟩ ERJK selgitused SALKi juhtumis on jäänud ebapiisavaks

Vahepeal on SALKi teenuste vastu tuntud huvi Leedust, kus Jüristo mai lõpus käis. Seal on järgmisel aastal kolmed valimised, aga kuna Leedu on üks väheseid Euroopa riike, kus pole oma uuskonservatiivset tugevat erakonda, siis ilmselt polegi seal nii suurt tellimust liberaalsete nõustajate järele. Ka konservatiivse pöörde läbi teinud Poolas on sel sügisel valimised, aga need tulevad liiga vara peale, et oleks ajaliselt võimalik üldse mingit nõustamiskogemust eksportida. Ka Portugalist on Jüristo kinnitusel suisa suursaadiku tasemel näidatud üles uudishimu tulevase koostöö suhtes.