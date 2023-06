Briti andmeteadlane Stephen J. Shaw komistas juhuslikult ühele demograafia-alasele artiklile ja teda tabas topelthämming: see, kui halb on arenenud maade demograafiline olukord, ning see, et see teda, maailmaasjadest huvituvat andmeteadlast sedavõrd üllatab.

Demograafia on üks oluline ja vääramatu tegur (lisaks energia- ja toorainesõltuvusele, geopoliitikale jms), miks Euroopa Liidu majanduse hiilgeaeg on just äsja läbi saanud. Pikk majanduslangus on vältimatu. Energia ja tooraine hinnad tõusevad samuti jne. Tõenäosus, et need trendid sunnivad sõgedatest ja üledimensioneeritud taristuprojektidest loobuma, aina kasvab.