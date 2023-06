RIHO VÄSTRIK, JAANUS TERASMAA ⟩ Rohepööre tungib ka filmitööstusse

Ühe korraliku kassahiti tootmisel tekib sadu tonne prügi ja eraldatakse üle 3300 tonni süsihappegaasi, mis võrdub seitsme miljoni kilomeetrise autoretkega. Sellise koguse CO 2 sidumiseks tuleks istutada üle 1700 hektari metsa. Tavalised suurfilmid tekitavad üle 1000 tonni CO 2 , väiksemad filmid aga 400–700 tonni. Sarjade tootmine ei ole kuidagi keskkonnasõbralikum – ühe tunnise osa mõju on 77 tonni CO 2 .

Enam kui pool heitkogustest on seotud transpordiga, millest 30 protsenti on lennureisid ja 70 protsenti maismaatransport. Ülejäänud osa on seotud energiatarbimisega, sealhulgas elektri- ja gaasivarustusega ning diiselgeneraatoritega, et võttekohtades elektrit toota. Ja see on pelgalt algus – pärast seda algab filmi levitamine, näitamine, voogedastamine...