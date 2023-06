PIRET VÄINSALU ⟩ Uus õlitehas tõmbab teistel ettevõtlussektoritel hingamise koomale

Riik on oma eelarvest panustanud 125 miljonit eurot uue õlitehase ehitusse ning riigifirma Eesti Energia teist sama palju juurde praeguste ehituskulude katmiseks. Algusest peale oli selge, et tegu on äärmiselt halva investeeringuga, kuid kolm aastat pärast valitsuse raha eraldamise otsust on see saanud veelgi selgemaks.