Miks on aga vaja muudkui toota? Ka siis, kui vähegi põhjendatud vajadused on ammu rahuldatud? Paraku seetõttu, et muidu ei oska me rahavooge käimas hoida. Kujundlikult: küll oleks hea, kui põllumehelt saaks kartuli muud moodi kätte kui seda mõne plastvidina vastu vahetades. Näiteks laulmise või massaaži eest.