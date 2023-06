ERIK ARU ⟩ Vana Maailma majandusmootor jupsib

Kui vaadata aasta esimest nelja kuud, siis on aus öelda, et Eesti eksport on kolinal kukkunud. Vaid veebruaris oli näha ülinappi kasvu. Aprillikuus kahanes eksport kokku neli protsenti, Eesti päritolu kaupade eksport aga seitse protsenti. Meie kaubanduspartnerite majandusseisu vaadates pole lähitulevikultki kahjuks liiga häid märke oodata.

Valdavalt läheb meie eksport euroalasse ja piirkonna majanduskasv on kaks viimast kvartalit järjest eelneva kvartaliga võrreldes kahanenud. Eks definitsioone leidu igasuguseid, aga kõnekeeles on kombeks sellist olukorda nimetada majanduslanguseks. Riikide kaupa on vaatepilt arvatagi mitmekesisem, aga samuti mitte just meile soodus.