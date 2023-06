LAVLY PERLING ⟩ Demokraatia «salajased abimehed» vajavad reegleid

Aastaid kestnud EKRE ja Reformierakonna teineteisele vastandumine sai vahefiniši märtsivalimistel, kus teadlikult ehitatud hirmufoon dikteeris ka valija käitumise. Kelle jaoks on selline polariseerimine kasulik? Kahe erakonna domineerimine ja nende dikteeritud poliitiline süsteem ning agenda toovad kasu ainult neile endile – nende toetus kasvab.

Rääkigu Reformierakonna poliitikud mida tahes, nende toetuse püsimiseks on täna vaja EKREt ja nad teevad kõik endast oleneva, et see konflikt püsiks nii kaua kui võimalik. Mida vihasemalt nad EKRE ja selle satelliidi Isamaa vastu «võitlevad», seda tugevamaks kasvab EKRE. Ja vastupidi.