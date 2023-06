Kümme aastat tagasi võis lugeda väikest kohalikku uudisnuppu, mis sedastas, et «kuigi viimase kümnekonna aasta jooksul on märgatavalt vähenenud nende majapidamiste arv, kus on kuivkäimla, kasutab neid siiani 11 protsenti leibkondadest.» Sõnum on lakooniline, sest teema pole kuigi köitev. Hoiak on samuti selge: on küll progress, aga mitte piisav.