Venemaale kehtestatud sanktsioonide mõju hindamisel tuleb arvestada ka asjaoluga, et igasuguse majandusstatistika seas on üks kahtlasemaid kõik, mis seondub rahvusvahelise kaubandusega.

Kõige klassikalisem näide on, et kui maailma riikide kaubandusbilansid kokku liita, mis peaks kokku andma ju nulli, sest arvatagi peaks maailma riikide eksport võrduma impordiga, siis saame tavaliselt hoopis negatiivse tulemuse. Maailma kaubandusbilanss on seega puudujäägis, nagu veetaks siia midagi kosmosest.