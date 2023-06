Juba mõnda nädalat on ilmselt nii Vene vägesid kui ka Ukraina lääneliitlaste avalikkust väsitanud Ukraina kevadpealetungi ootus. Kalendri järgi on Ukrainal kevadpealetungi alustamiseks veel paarkümmend päeva ja kuigi Kiiev on juba mõnda aega märku andnud, et pealetungiga ei kiirustata, on Ukraina vastupealetungi kujundav faas juba mõned nädalad kestnud.