Ma ei suhtu inimõiguslastesse ülemäära suure soojusega. Tõsi, sõjaaeg on meelde tuletanud, et elementaarsed inimõigusedki pole midagi iseenesestmõistetavat. Aga loomaõiguslased on mulle sümpaatsed. Sest nemad kuuluvad sellesse seltskonda, kes aitavad inimese inimõiguspidisele laiutamisele natuke piiri tõmmata.