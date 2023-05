Mõnele tuleb ehk üllatusena, aga Eestis on üks suure lisandväärtusega tööstusharu, milles on nii sadade ja tuhandete töötajatega ettevõtted kui ka neid toetav põhjalike, maailmas suisa ainulaadsete teadmiste baas ülikoolides. See on põlevkivitööstus. Aga see ei lähe meil ju kliimaeesmärkidega kokku.