MEELIS OIDSALU ⟩ Oravate senine lausformalism ei võimalda vaenukõne-eelnõu tõsiselt võtta

Justiitsministri praegusest intervjuustki selgub, et vaenukõne ongi vaja kriminaliseerida ettevaatavalt, tulevaste kuritegude ennetamiseks, et tegemist on preventiivse eelnõuga, mis peaks Venemaad ja selle kohalikke käsilasi heidutama hübriidsõjas nii tavaliste vaenamisoperatsioonide läbiviimise eest. Kalle Laaneti hübriidsõja-argumendi häda on selle hiljutisus ning ka see, et eelnõu seletuskirjast neid põhjendusi ei leia.